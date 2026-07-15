Şehit Samet Uslu, Şehadetinin 10. Yılında dualarla anıldı

15 Temmuz 2016'da FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Trabzonlu Samet Uslu, şehadetinin 10. yılında memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, il protokolü, şehidin babası Hüseyin ,Annesi Gönül Uslu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Katılımcılar şehidin mezarına karanfil bırakarak ailesine taziyelerini ve desteklerini iletti.

Trabzon Valisi Tahir Şahin yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 10 yıl önce aziz milletin iradesine yönelik hain bir darbe girişiminde bulunduğunu belirterek bu kalkışma sırasında 253 vatandaşın şehit olduğunu söyledi. Trabzon'un tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de vatanına, milletine ve milli iradeye sahip çıktığını ifade eden Şahin, " Bugün Trabzon'umuzun da tarihin her sürecinde olduğu gibi ülkesinin, milletinin ve aziz iradesinin yanında olan evlatlarından Samet Uslu kardeşimizin kabrini, muhterem ailesi ve il protokolümüzle birlikte ziyaret ederek dualar ettik. Milletin iradesine yönelik her türlü ihanet girişimine karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Biz Trabzon'da ve ülkenin her yerinde milletin temiz iradesine saldıracak bütün oluşumlara, bütün ihanet şebekelerine karşı dün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durduğumuz gibi bundan sonra da her zaman dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kararlılığı bütün evlatlarımıza aktaracağız. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize huzur, mutluluk ve sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

OĞLUM KOŞARAK ŞEHADETE GİTTİ

Şehit Samet Uslu'nun babası Hüseyin Uslu ise, Samet çocukluğundan beri vatanı için mücadele etmek isteyen bir gençti. Askerden sonra İstanbul'da çalışıyordu. O gece arkadaşlarını arayıp köprüye gitti. Gece saat 01.00 sıralarında beni aradı ve 'Baba, Türkiye ayağa kalktı' dedi. Telefonda silah sesleri geliyordu. Sonra bir daha ulaşamadık. Sabaha kadar haber bekledik. Şehadet haberi geldiğinde büyük acı yaşadık. O gece oğlumda tüm vatanseverler gibi milli iradeye sahip çıktı. İnandığı değerler için koşarak şehadete gitti" 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, vatanı ve milli iradeyi korumak uğruna canını feda eden şehit Samet Uslu, dualar ve minnet duygularıyla yad edildi.