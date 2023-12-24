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Giriş Tarihi: 24.12.2023 00:22

Şehit Semih Yılmaz memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 6 Mehmetçik şehit düştü. Şehitlerden 23 yaşındaki Semih Yılmaz, memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Şehit Semih Yılmaz memleketi Kırıkkale’de toprağa verilecek

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın şehadet haberi dede evi Mehmet Yılmaz'ın evine ulaştı. Şehit babası Çorum'dan Kırkkale'ye baba evine getirilirken dede evi bayraklar ile donatıldı. Şehit Yasin Baran caddesindeki dede evi bayraklar ile donatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 6 askerin şehit olduğunu ve 1 askerin de yaralandığı açıklamasının ardından saldırıda şehit düşen Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Keçili köyü nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın şehadet haberi baba ocağından sonra dede evine de ulaştı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın bekar olduğu, kız kardeşinin lisede eğitim gördüğü, abisinin ise İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehidin cenaze namazı, ikindi vakti Kırıkkale Nur Camisi'nde kılındıktan sonra Kırıkkale Şehitliğine defnedilecek.

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Şehit Semih Yılmaz memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek
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