Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de Mihalıççık ilçesi kırsal Narlı Mahallesi'nde önceki gün akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen İbrahim Günsel, tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. İhbarla bölgeye giden jandarma ekiplerine de ateş eden şüpheli İbrahim Günsel Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş ile 3 jandarma personeli ve mahalle muhtarını yaraladı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş kurtarılamadı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Terme ilçesine getirildi. Merkez Camii'ne düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehidin ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirbaş'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.