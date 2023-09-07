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Giriş Tarihi: 7.9.2023 19:27 Son Güncelleme: 7.9.2023 19:37

Şehit Uzman Çavuş Yunus Özbek dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’de görevi sırasında baygınlık geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek (33), baba ocağı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen tören ile defnedildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şehit Uzman Çavuş Yunus Özbek dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Özbek Yunus Özbek'in (33) cenazesi öğle vakti Kahta Devlet Hastahanesi morgandan alınarak Karşıyaka Mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Şehidin yakınları burada zılgıtlarla Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şehidin, Türk bayrağına sarılan cenazesi, Kahta Çağrı Camisi'nde İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Adıyaman Valisi Osman Vural, Malatya 2. Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Adıyaman milletvekili Mustafa Alkayış, şehidin alesi ve birçok vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yunus Özbek evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Şehit Uzman Çavuş Yunus Özbek dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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