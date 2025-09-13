Şehit ve Gazi Dernek Başkanlarından ‘Terörsüz Türkiye’ projesine tam destek

11 ilin Şehit ve Gazi Dernek Başkanları 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında Konya'da bir araya geldi. Bu projeyi desteklediklerini belirten başkanların ortak söylemi, "Artık analar, babalar, eşler çocuklar ağlamasın" oldu. SABAH'a konuşan Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir, "Türkiye'de terörü isteyen bence vatan hainidir. Ülkenin refahı için biz bu projeye tam destek vereceğiz. Rabbim vatanımızın, milletimizin birliğini dirliğini bozmasın. Devletimizin bu konuda yanındayız. Sonu inşallah hayır olur. Şehitlerimizin mekanları cennet ruhları şad olsun. Biz vatanımızı, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı seviyoruz. Rabbim devletimizin yolunu açık etsin. Ülkemizin terörle anılmasını istemiyoruz. Sonu hayır olsun" dedi.

Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, "Terörsüz bir Türkiye olsun. Bu terör laneti bitsin. Her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz olmazsa bizler olmayız. Biz bu sürece elimizden geldiğince destek vereceğiz. Dileklerimizi, beklentilerimizi devlet büyüklerimize anlatıyoruz. Şehit aileleri, gaziler bu sürece karşı gibi bir algı oluşturuluyor. Bu doğru değil. Ben şehit haberi verdim. Bu kolay değil. İnşallah Terörsüz bir Türkiye olacak. Biz de bundan sonra şehit haberi vermek yerine şehitlerimizin geride kalan emanetlerine sahip çıkmaya devam ederiz" diye konuştu.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz ise, "Biz devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Ben Güneydoğu gazisiyim. Çocuklarımızın şehit olmasını gazi olmasını istemiyoruz. En büyük acıyı bizler çektik. Artık analar ağlamasın çocuklar yetim kalmasın diye bu sürece tamamen destek veriyoruz. Bununda çaresi buysa biz bu çareye destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN ELİMİZİ DEĞİL VÜCUDUMUZU ORTAYA KOYUYORUZ

Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde Terörsüz Türkiye projesini tamamen destekliyoruz. Bizler anaların ağlamasını, çocukların yetim-öksüz kalmasını istemiyoruz. İstişare toplantılarımızda devletimizin yanında olduğumuzu vurguluyoruz. Kürdü, Türkü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si olarak birlik beraberlik içerisinde ilelebet Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yürümek istiyoruz. Bunu da Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Birliğimiz daim olsun. Elimizden ne fedakarlık geliyorsa yapmaya hazırız. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak Türkiye Cumhuriyet Devletinin ilelebet ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Aksaray Şehit Aileleri Koruma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak. "Terörün bitmesini istiyoruz. Biz bu vatana evlat verdik. Devletimizi destekliyoruz. İnşallah akan kanlar duracak. Türkiye ekonomisine yük olmaktan çıkacak. Her şehit haberi geldiğince nefesimiz kesiliyor. Terörsüz Türkiye'yi istemeyen vatan hainidir. Birçok gazimiz var. Uzuvlarını kaybetmiş ama şükrediyor. Biz gazilerimize de minnettarız" şeklinde konuştu. Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mümtaz Torunlu da, "Şehit anneleri-babaları ağlamasın, eşler, çocuklar, kardeşler artık üzülmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.