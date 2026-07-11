"Şehit ve Şahit" programında duygusal anlar! Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına program düzenlendi

15 Temmuz Şehitler Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Türk Telekom katkıları ile Atatürk Kültür Merkezi binasında 15 Temmuz Derneği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl anma 'Şehit ve Şahit' isimli program düzenlendi. Hain FETÖ kalkışması sırasında şehit olanların yakınları ve gaziler duygusal anlar yaşadı. Şehit yakınları ve Gazileri 15 Temmuzu unutturmayacaklarını söylediler.

15 Temmuz Derneği tarafından Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 15 Temmuz'u konu alan video gösterimlerinin de yapıldığı programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarıyla yoğrulan büyük direnişi anmak için bir arada olduklarını söyledi.

TARIKDAROĞLU, "O KARANLIK GECEDE BU MİLLET KADINIYLA , ERKEĞİYLE VE YAŞLISIYLA KORKUYA TESLİM OLMADI UNUTULMAZ DESTAN YAZDI"

Tarıkdaroğlu, şehitlerin aziz hatırasını yad ederken aynı zamanda milletin o gece gösterdiği vakur duruşa da yeniden şahit olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi ülkenin semalarında uçaklar alçak uçuş yapıp tanklar sokağa çıktı. Milletin iradesine, devletin bekasına, demokrasimizin kalbine kast edildi. Fakat o karanlık gecede bu millet korkuya teslim olmadı. O gece milletimiz kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısıyla meydanlara indi. Ezanına, bayrağına, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Kimi elinde bayrakla, kimi dilinde dua ile kimi göğsünde imanla tarihin akışını değiştirdi. O gece aziz milletimiz dünyaya şu hakikati bir kez daha haykırdı ve gösterdi, bu topraklarda irade milletindir. Bu ülkede son sözü millet söyler. Bu vatana kasteden hiçbir odak, milletimizi imanını ve cesaretini asla aşamaz." diye konuştu.

"15 TEMMUZU ANLAMAK MİLLETİMİZİN DEĞERLERİ ETRAFINDA KENETLENDİĞİNİ HANGİ RUHLA AYAĞA KALKTIĞINI İDRAK ETMEKTİR"

15 Temmuz'u anmanın, sadece o karanlık geceden milli iradeye yönelen saldırının mahiyetini kavramaktan ibaret olmadığını ifade eden Tarıkdaroğlu,15 Temmuz'u anlamak, milletimizin hangi değerler etrafında kenetlendiğini, hangi ruhla ayağa kalktığını ve hangi bedenlerle bugünlere geldiğini idrak etmektir. Çünkü 15 Temmuz, milletimizin karakterini ortaya koyan tarihi bir dönüm noktasıdır. O gece meydanlara çıkan her bir vatandaşımız hürriyetine sahip çıkan birer şahit oldu. Şehitlerimiz canlarıyla, gazilerimiz bedenleriyle, milletimiz ise direnişiyle bu büyük destanı yazdı. Bugün bizlere düşen görev, bu destanı her zaman yaşatmaktır."

"ŞEHİTLERİMİZİN BIRAKTIĞI MİRAS ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞI, GAZİLERİN TAŞIDIĞI İZLER İSE MİLLETİN HÜRRİYET MÜHRÜDÜR"

Tarıkdaroğlu, şehitlerimizin bıraktığı mirasın bu ülkenin bağımsızlığı, gazilerin taşıdığı izlerin ise milletin hürriyet mührü olduğunu vurgulayarak, "Şehit yakını ve gazilerin, milletin hafızasında daima müstesna bir yere sahiptir. Her daim yanınızda olmak bizim için milli ve manevi bir vazifedir. Bu inançla şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi her alanda desteklemek, yanlarında olmak için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz." dedi.

VALİ GÜL, "BİR HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK"

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirterek, "10 yıl önce bir ihanet kalkışmasıyla karşı karşıya geldik. Bu ihaneti yapanlar kimi zaman komşumuz, kimi zaman akrabamız, kimi zaman arkadaşımız, kimi zaman en yakınımız ve bunlar bedenen burada olmalarına rağmen, ruhen beyinleri başkalarına satılmış ve adeta bir istihbarat teşkilatı gibi içimize sinmiş insanlardı. Evet bizler şahitlik ettik ama şehitlerimiz de şahitlik etti. Şehitlerimiz hem bedenlerini, canlarını vererek şahitlik ettiler hem de biz şehitlerin ölmediğine inanan bir inançtan geliyoruz. Şuan konuştuklarımıza da şahitlik ediyorlar. Her şeyin hesaplandı ve planlandı. Düşünülen şuydu, içimizde olan, bizim silahlarımızı kullanan, bizim tankımızı kullanan, bizim topumuzu kullanan insanlar sokağa çıktığında milletimizin buna itaat edeceğini, yöneticilerimizin hapse atılacağını, kaçabileceklerin kaçacağını ve tıpkı geçmişte olan darbeler gibi bir ortamın olacağını düşündüler. Düşünmedikleri şuydu, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, milletimizin feraseti, milletimizin dirayeti daha da önemlisi Allah'ın yardımıyla bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı."

MAHİR ÜNAL, "15 TEMMUZ GECESİ UNUTULURSA HERŞEY UNUTULUR "

Eski Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mahir Ünal, hatırlamak gerektiğini belirterek, 15 Temmuz gecesinin unutulursa her şeyin unutulacağını söyledi. O gece bizzat milletin varlığına kast edildiğini belirten Ünal, "O gece öyle sahiciydi ki her şey, öyle samimiydi ki her şey. Çünkü sahicilik ve samimiyet, cesaretle olur. O gece sokağa çıkmak ancak imandan gelen bir cesaretle gerçekleşebilirdi. Ben burada bulunan şehit yakınlarımızı varlıklarıyla bize o geceyi hatırlatan ve evlatlarına bu mirası aktararak bunu yaşatan şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

TURUNÇ, "BU VATAN İÇİN ALLAH BANA DA ŞEHİTLİĞİ NASİP ETSİN"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail hakkı Turunç, "Şehit yakınlarını dinlediğimde vatan sevgisine şuur katarak. Bu vatan için allah şehitliği de bana nasip etsin diye dua ediyorum. Şehitlik ve gazilik makamı çok kutsaldır. Sizler yakınlarınızı şehit verdiniz sizler cennet ehlisiniz. Sizlerde bana şehitlik nasip etmesi için dua edin. 60 ilindeki bir çok şehidimizin ve gazilerimizin evine gittim. Türkiye'de her ay hatim programı yapıyoruz. 253 hafız tarafından çok anlamlı yerde Ayasofyada hatim programı yaptık. 13 yaşındayken Ayasofya açılsın diye zincirler kırılsın diye haykırmıştım. Allah nasip etti bu günleri gördüm. Ne mutlu bu günleri gördük. Yeryüzünde zulüm bitene kadar çalışacağız görevimizi yerine getireceğiz. İyilik adına emekli olunmaz. Şehit yakınlarına hizmet etmek benim için ne mutlu. Sizlerin dualarınızı almak için koşuyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit ve gazilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

ŞEHİT YAKINI ŞÜHEDA DERNEĞİ BAŞKANI GÜLSU YAĞCI, "MİLLETİMİZİN DİRAYETİ İHANETİ BERTARAF ETTİ"

Şehit yakını Şüheda Derneği Başkanı Gülsu Yağcı, "O gece hedef alınan ülkemizin bağımsızlığı ve milletin iradesini teslim almaktı. Fakat milletimizin dirayeti ihaneti bertaraf etti. Tarihin yönünü değiştirdi. 15 Temmuz da insanlar canlarını kurtarmak için değil vatanını kurtarmak için mücadele verdi. Şehitlerimiz sadece acı değil uğruna yaşanılacak anı bıraktılar. Gelecek nesile doğru anlatmak gerekir. Geçmişte yaşanmış bir acı değil demokrasiye ve hukuka yapılan saldırı olarak değerlendirmeliyiz. Çanakkale'de hasıl kadınlar ön saflarda yer aldıysa 15 temmuz da da ön saflarda yer almıştır. Şuheda Kadın Birliğimizi kurup faaliyete başladık. Ülkemizin her iline ve bölgesine ulaştıracağız. Bize bırakılan emanet birlik, beraberlik ve mücadeledir. Vatanımız için can verenleri yadediyoruz" dedi. Şüheda Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ömer Tuncel, "Bu millet şehitlerini unutmaz unutturmaz. Onların isimleri sadece taşlara değil insanların vicdanlarına yazılmıştır. Şehitlerimiz sayesinde bu dünyada hür ve bağımsız yaşıyoruz. Şüheda gençlik tarihin şuurunu taşıyan milletin sorumluluğunu taşıyan ideal bir gençliktir. Gençlik bu ülkenin umudu olacaktır"

GAZİ AHMET ALKILIÇ, "ŞEHİTLİĞE KOŞANLAR BAYRAMLIKLARINI GİYEREK DIŞARI ÇIKTILAR"

Gazi Ahmet Alkılıç, "Şehit anneleri ve balarına karşı yapacağım konuşmada nereye gideceğini bilen çocuklar yetiştirdiğiniz için ellerinizden öpüyorum kafamdan ve kolumdan vurularak gazi oldum. Bu adam yaşamaz, konuşamaz dediler rabbim bana öyle bir güç nasip etti ki 7 -24 saat çalışıyoruz. Şehitliği, bayrak ve vatan sevgisini ve Cumhurbaşkanımızın vizyonunu anlatmak için çalıştım. Şehitliğe koşanlar bayramlık elbiselerini giyerek dışarıya çıktılar. Şahadete erdiler. Ben iki mermi yedim. Şehitlerimiz gram acı çekmediler. Bende vurulduğumda acı hissetmedim. Şimdi dimdik ayaktayım. Şimdi köprüde vurulduktan sonra bu şerefi şerefle yaşıyoruz. Yüzlerce insan geri adım atmadan hainlerin üzerine doğru koşuyordu. Cumhurbaşkanımızın emriyle dışarı çıktığımız için bu ülkenin gerçek erleri sizlerin evlatlarıydı. Gerçekten asker olanlar cephede savaşanlar bizlerdik. Dışarıya çıkamayıp dua edenlerde aynı şerefe layıktır. Beni sırtında taşıyan bel spazmı geçiren kardeşim beni 100 metre sırtında taşıdı. O gün rabbim bize rahmet yağmuru gönderdi. Orada ıslandık. Beni ayakta tutan ve ayakta tutan rabbimdi. Demek ki benim bu dünyada yapacaklarım varmış" dedi

GAZİ ÖZCAN KOÇAK, "BABAM MUSTAFA KOÇAK ÖLECEĞİMİ BİLSEM DE SOKAĞA ÇIKACAĞIM DEDİ ŞEHİT OLDU. BENDE GÖZÜMÜ KIRPMADAN BABAM GİBİ YAPARIM"

Şehit yakını Özcan Koçak, "Babam şehidim Mustafa Koçak öleceğimi bilsem de çıkacağım diyerek hainlere karşı göksünü siper edip şehit oldu. Bende Cumhurbaşkanımız çağırsa gözümü kırpmadan canımı feda ederim. Yarınlarını kanlarla teminat altına alan şehitlerimiz için şairlerimiz çok anlamlı şiirler yazmıştır."

GAZİ ERTAŞ, "O GÜNLERİ UNUTTURMAYIP GELECEK NESİLLERE ANLATACAĞIZ"

Gazi Mehmet Emin Ertaş, "O gecenin acısını hala yüreğimde yaşıyorum. Dün gibi gözümün önünde. O sadece darbe girişimi değildi. O gece bu milletin bayrağına, dinine bağımsızlığına göz dikilmesidir. Ben o gece gazi oldum. Şimdiki gençliğe hatırlatmak isterim ki. Milletimizin birlik olduğunda neleri gerçekleştireceğinin göstergesidir. Şehitlerimiz bize emanet bıraktılar bizlerde gazi olarak mücadele verdik. Fakat o günleri unutturmayıp gelecek nesillere anlatıp yaşatacağız. Ne mutlu vatanı için yaşayanlara ve sahip çıkanlara" Şehit ve Şahit'likle ilgili bir video izlettirildi. Tirihten gönümüze kadar gelen mücadeleler gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen geceye katılan şehit yakınları ve gazilere şükranlarını sunduğu mesajı yayınlandı.

BURHANETTİN DURAN, "1960 DARBESİ İLE BAŞLAYAN DARBELER SİNSİLESİ 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ İLE MEZARA GÖMÜLDÜ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "O gece milleti sokağa çağırıp daha sonra hava meydanına gelen Cumhurbaşkanımızın selamlarını sunuyorum. 15 Temmuz darbesi, yabancı güçlerin işgali ve ihaneti ile yüzleştik. TBMM mühimmatlarla bombalandı. Milletin üzerine ağır silahlarla ateş edildi. Türkiye'nin bağımsızlığa müdahale eden bir kırılma anı yaşandı. Fakat milletin iradesi ile bu saldırı püskürtüldü. Tankların önüne kendini atıp mermilere gövdelerini siper edenler bu kahramanlarımızdı. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Darbelerin püskürtülmesi ile toplumun her kesiminden kendi liderine ve vatanına sahip çıkmıştır. Geçmişte irade gösteremediğimiz Adnan Menderes darbesi var. Darbe girişimini bastıran Türk milleti seçilmişlere sahip çıktı. Demokrasine sahip çıktığını gösterdi. İstiklalini ve bağımsızlığını korudu. 15 Temmuz Türkiye siyasi tarihinin darbelerinin tekrar yazılmasıdır demiştim. 1960 darbesi ile başlayan darbeler sinsilesi 15 Temmuz darbe girişimi ile mezara gömüldü. Pankartlarla , vesayetle çarpışarak Cumhurbaşkanımızın milleti sokağa çağrılması ile milli irade gösterildi. Bu salondaki kahramanlar darbenin sivil tepkisi ve cumhurbaşkanının çağrısı eşsizdir. Bu tarih bizim için bir milattır. Bunu hafızalarda canlı tutmak vazifemizdir. Bende bu milletin büyüklüğünü görenlerden oldum. 15 Temmuz şehitler köprüsüne giden milletimizin çıplak elle tankları susturduğunu gövdesini siper ettiğine bende gördüm. Bu destanları unutmayacağız, unutturmayacağız bunu milletimize her zaman anlatacağız. Bu direniş bizim milletimizin mayasında bulunan bir ruhtur. Milletin gücünün üzerinde bir güç tanımadım sözünün üzerinde bir söz yoktur.. Videolarla belgesellerle bu ruhu hatırlatıp canlı tutacağız. Küresel boyutunda ise Türkiye'nin içine kapanık, terörle uğraşan bir ülke olması isteniyordu. Siyasi ve ekonomik gelişimini engellemek için FETO ile yola çıktılar. Türkiye tüm bu engellemelere karşı durup kazandı. Önümüzde çok önemli bir dönemin imkanı açıldı. Ayasofya Kebir'i caminin ibadete açılması oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi etkili olmuştur. Cumhurbaşkansız bir Türkiye'yi hayal ediyorlardı. Liderine vatanına sahip çıkan bir millet iradesi vardı. Darbeciler hak ettiği cevabı aldı. Bu millet bir destan yazmıştır. Bugün hatim ve şehit şahit proğramları ile başladık. Hem ülkemizde hem de dünyadaki Türklerin olduğu yerlerde kutlanacak. Türkiye'nin iradesine kast edenler her zaman olacaktır. FETÖ'nün tamamen yok edilmediğini biliyoruz. Mücadelemiz devam edecektir. Terörsüz Türkiye ile Türkiye'nin hedefine ulaşma yolunda olduğunu görüyoruz. Daha adil dünya mümkün sözü bu destan ile yürümektedir. NATO zirvesi ile dünya ülkelerinin gösterdiği saygınlıkla her geçen gün gücünün ve saygınlığının yükseldiğini göstermektedir. İrade bizim zafer bizim sözü ile bu göstermekteyiz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör