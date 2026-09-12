Şehit Ziya Koparan’ın acı hikâyesi: Geride 2 yaşında bir evlat bıraktı

Şehit ateşi, Kızılpınar'a düşerken Koparan'ın ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri büyük bir üzüntü yaşadı. Genç yaşta şehadet mertebesine ulaşan Ziyar Koparan'ın vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu.

GERİDE 2 YAŞINDA BİR OĞUL BIRAKTI

Vatan görevi sırasında şehit olan Ziyar Koparan'ın evli ve 2 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.

ŞEHADET HABERİ KIZILPINAR'I YASA BOĞDU

Iğdır'ın Aralık ilçesinde meydana gelen kazanın ardından gelen şehadet haberi, Koparan ailesinin yaşadığı Kızılpınar Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. Mahalle sakinleri ve şehidin yakınları, aileye destek olmak için bir araya geldi. Şehidin naaşının, memleketi Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de şehit Ziyar Koparan'ın ailesine ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Tekirdağ'da da şehidin acısı yürekleri yaktı. Kızılpınar'a düşen şehit ateşi, geride 2 yaşında bir evlat ve tarifsiz bir acı bıraktı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör