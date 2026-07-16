Şehitler anısına muhteşem gösteri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, hain darbe girişiminin 10. yılında Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde "15 Temmuz Her Yerde" temasıyla mapping gösterisi yapıldı. Darbe girişiminin başlangıcı ve vatandaşların direnişiyle bertaraf edilmesini konu alan görseller Galata Kulesi ile Kız Kulesi'ne yansıtıldı.

KRONOLOJİK KURGU

Hainlere Türk milletinin gösterdiği direniş kronolojik bir kurguyla vatandaşlara aktarıldı. Haberleşme ağları, TRT binası ve Meclis'e yapılan bombalı saldırı anlarının dinamik efektlerle yansıtıldığı gösteride, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiği tarihi çağrı anı da yer aldı. Gösteride 253 şehidin fotoğrafları ve isimleri kulelere tek tek yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise yüzlerce dron havalandı. Köprü üzerine dronlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yaşanan destansı direnişi tasvir eden anları yansıttı.