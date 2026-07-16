Haberler Yaşam Haberleri Şehitler anısına muhteşem gösteri
Giriş Tarihi: 16.07.2026

Şehitler anısına muhteşem gösteri

Hain darbe girişiminin 10. yıldönümünde İstanbul’da tarihi yapılar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görkemli ışık ve drone gösterisine sahne oldu

Semih KARA Semih KARA
Şehitler anısına muhteşem gösteri
  • ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, hain darbe girişiminin 10. yılında Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde "15 Temmuz Her Yerde" temasıyla mapping gösterisi yapıldı. Darbe girişiminin başlangıcı ve vatandaşların direnişiyle bertaraf edilmesini konu alan görseller Galata Kulesi ile Kız Kulesi'ne yansıtıldı.

KRONOLOJİK KURGU
Hainlere Türk milletinin gösterdiği direniş kronolojik bir kurguyla vatandaşlara aktarıldı. Haberleşme ağları, TRT binası ve Meclis'e yapılan bombalı saldırı anlarının dinamik efektlerle yansıtıldığı gösteride, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiği tarihi çağrı anı da yer aldı. Gösteride 253 şehidin fotoğrafları ve isimleri kulelere tek tek yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise yüzlerce dron havalandı. Köprü üzerine dronlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yaşanan destansı direnişi tasvir eden anları yansıttı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ #GALATA KULESİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #15 TEMMUZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehitler anısına muhteşem gösteri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA