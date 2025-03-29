Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan programa Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, kuvvet komutanları, kurum müdürleri stk temsilcileri şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

KARANFİL BIRAKTI

Vali Şahin ve beraberindekiler şehitler için dua okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Vali Şahin, şehit ailelerinin bayramını kutlayarak sabır ve başsağlığı diledi, sohbet etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit yakınlarının evlatlarına, "Her bayram sen gelirdin bu bayram bel geldim yavrum" ağıtları yürekleri dağladı.