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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Şehrin göbeğindeki ‘Botanik Park’ kaderine terk edildi

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Şehrin göbeğindeki ‘Botanik Park’ kaderine terk edildi
İstanbul Bakırköy'de bulunan 'Botanik Park' bakımsızlıktan adeta günden güne yok oluyor. Parkın içler acısı durumu görenlere pes dedirtiyor. 2013'te 96 bin metrekarelik alana inşa edilen, içerisinde birçok bitki türü bulunan Botanik Park'ta çöpler temizlenmiyor. Bakımsızlıktan yabani otların sardığı parktaki tuvaletler ise kullanılmayacak halde. Aynalar parçalanmış, klozet ve pisuvarlar kırılmış, musluklar sökülmüş durumda.



Sosyal medyada bir vatandaş, "CHP belediyeciliğine yakışan bu mu? Esenler'deki 15 Temmuz Parkı'na bir gidin de park nasıl olur görün. Çocuklarınızı buraya götürür müsünüz? İstanbul'un ortasında olan parkın haline bakın" diyerek tepki gösterdi.

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Şehrin göbeğindeki ‘Botanik Park’ kaderine terk edildi
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