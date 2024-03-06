SEKA Sanat İhtisas Merkezi kapılarını açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kâğıt Fabrikası içinde yer alan tarihi Taşlı Değirmen yapısını Sanat İhtisas Merkezi'ne dönüştüren projesini tamamladı. SEKA Kültür Havzası'nın ilk eseri olan Sanat İhtisas Merkezi, Dünya Emekçi Kadınlar Gününün kutlanacağı yarın hizmete girecek. Kocaeli'nin en büyük sergi alanı unvanını taşıyacak merkez, tarihi dokusu içinde kentin kültür ve sanat hayatına yön verecek. Açılışta sanat merkezinin ilk sergisi sanatseverlerle buluşacak. Ebru sanatçısı İlker Selimler ve Sevgi Şen farklı usullerle gerçekleştirdikleri eserlerini sergileyecek. Sergide; geleneksel ebru teknikleriyle hazırlanmış eserler, ebru kâğıdının üstüne birden fazla baskı yaparak desen elde edilen Akkase Ebru çalışmaları, ayet ve hadislerle hazırlanan ebru çalışmaları yer alacak. Sanatla estetiğin uyumuyla şekillenen toplam 70 eser alanda sergilenecek.