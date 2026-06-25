Haberler Yaşam Haberleri Şekerci Han 2029’a yetişecek
Giriş Tarihi: 25.06.2026

Şekerci Han 2029’a yetişecek

Şekerci Han 2029’a yetişecek
  • ABONE OL
Fatih'te Said Nursi ve Mehmet Akif Ersoy gibi birçok önemli isme ev sahipliği yapan Şekerci Han için restorasyon çalışmaları sürüyor. Hanın, 2029 yılında tarihi kimliği korunarak, yeniden İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde takip eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şöyle konuştu: "Şekerci Han, kültürel kümelenmenin merkezi olacak. Sıvaları kaldırdığımızda bazen 150-200 yıllık duvar resimleri ortaya çıkıyor. Bu eserlerin kimler tarafından yapıldığına dair araştırmalar sürüyor. Hem restorasyon süreci hem de sonrasında çok ilgi çekici gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz. Bu yolculuğa başladık ve hep birlikte bu eseri yeniden İstanbul'a kazandıracağız."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şekerci Han 2029’a yetişecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA