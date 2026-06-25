Şekerci Han 2029’a yetişecek

atih'te Said Nursi ve Mehmet Akif Ersoy gibi birçok önemli isme ev sahipliği yapan Şekerci Han için restorasyon çalışmaları sürüyor. Hanın, 2029 yılında tarihi kimliği korunarak, yeniden İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde takip eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şöyle konuştu: "Şekerci Han, kültürel kümelenmenin merkezi olacak. Sıvaları kaldırdığımızda bazen 150-200 yıllık duvar resimleri ortaya çıkıyor. Bu eserlerin kimler tarafından yapıldığına dair araştırmalar sürüyor. Hem restorasyon süreci hem de sonrasında çok ilgi çekici gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz. Bu yolculuğa başladık ve hep birlikte bu eseri yeniden İstanbul'a kazandıracağız."

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