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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi

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Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi
KONYA'DA 2020'de dayak yediğini düşünerek yanına gittiği Ayşe Dırla'nın sevgilisi Özgür Duran ile aralarında boğuşma çıkan Kadir Şeker, Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Şeker'in 10 yıl 10 ay hapse çarptırılarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Yapılan itirazlar üzerine Şeker, 7 Temmuz günü Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatları itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti. Dosyanın Yargıtay'a gönderileceği öğrenildi.

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Şeker’in tahliyesine itiraz reddedildi
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