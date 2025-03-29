Sekreterin 8 milyonluk gasp oyunu

İstanbul Avcılar'da çalıştığı şirkete ait 200 bin euroyu (8.2 milyon TL) bankadan çeken kişiyi takip eden 2 kişi, para dolu çantayı gasp etti. Çalıştığı danışmanlık firmasına ait 200 bin euroyu bankadan çeken Azerbaycan uyruklu F.S. (27), caddede yürüdüğü sırada kendini takip eden 2 kişi tarafından yüzüne biber gazı sıkılıp darp edildi. F.S.'nin elindeki para dolu çantayı gasp eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı sonrasında mağdur F.S., polise ifade verdi. F.S.'nin ifadesinden yola çıkan İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe aldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 6 kez taksi değiştirdikten sonra Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Zuhal Sokak üzerindeki bir adrese girdikleri tespit edildi. Polisin olaydan 16 saat sonra adrese düzenlediği operasyonda, olaya karışan 2 şüpheli ile birlikte mağdurla aynı şirkette sekreter olarak çalışan Gülşen S. isimli kadın yakalandı. Evde yapılan aramada, çalınan paranın 157 bin euroluk kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Gasp Büro Amirliği'ne getirildi. Yapılan incelemede F.S.'yi gasp eden şüphelilerin Gülşen S.'nin eşi ve kuzeni olduğu belirlendi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.