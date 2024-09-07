Sel köyü vurdu, birçok ev ağır hasar aldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüşünce bir çok evde hasarlar meydana geldi. Güroymak'ın Odunculular Köyünde sağanak yağmur sonucu sel baskını yaşandı. Bir ev zarar görürken 3 ev ise ağır hasar aldı. AFAD ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan ilk inceleme sonucunda 3 evin ağır hasarlı olduğu ve çok sayıda evde maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.AFAD ekiplerince selden etkilenen vatandaşlar için çadır kurulumu yapılırken, Çevre şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve DSİ Müdürlüklerince de gerekli çalışmalar başlatıldı. Elazığ'ın Palu ilçesinde de kuvvetli sağanağın oluşturduğu sel sonucu köy yollarında hasar meydana geldi. İlçede önceki akşam etkili olan sağanak nedeniyle Gökdere köy yolunun geçtiği vadideki dereler taştı. Meydana gelen sel nedeniyle aralarında Köklüce, Gökdere, Kırkbulak köylerinin de bulunduğu 10 köye ulaşımı sağlayan grup köy yolu zarar gördü. Öte yandan Kars'ın Digor ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ile ahırlarda hasar oluştu. Sağanak nedeniyle Varlı ve Celal köylerinden geçen dereler taştı. Sel suyunun girdiği bazı evlerin bahçeleri ile ahırlar zarar gördü. İl Özel İdaresi ekipleri, tıkanan köprü ve menfezleri açarak, sel suyunun evlere girmesini önlemeye çalıştı. İHA