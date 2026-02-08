Sel kurbanlarının sayısı 4’e çıktı

İzmir'de etkili olan sağanak yağışlarda sel ve su baskınları sonucu can kaybı dörde yükseldi. Menderes'te otomobiliyle köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapılan Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal (21) hayatını kaybetmişti. 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin de Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki su dolu alt geçitte mahsur kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.Torbalı'da ise Fetrek Deresi'nde oynayan Berivan Bozan'ın (9) cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu. Acılı baba Hamed Bozan, "Kızım küpe istemişti. 'Sınınıfını geç alırım' dedim ama dayanamayıp erken aldım. Yavrum küpelerini sadece bir hafta takabildi" dedi.AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise yaşanan facianın, yıllardır altyapı sorunlarını ihmal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali sonucu yaşandığını belirterek vatandaşın buna gereken yanıtı vereceğini dile getirdi.