Sel mağduru ilçelerde hayat normale dönüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Yol Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile İtfaiye Daire başkanlıklarına bağlı ekipler, ilçelerde meydana gelen heyelan ve su taşkınlarının ardından hayatı normale döndürebilmek için aralıksız çalışıyor. Araklı'da su baskınına uğrayan Bayram Halil Devlet Hastanesi temizlendi. Hastanede birkaç gün içinde sağlık hizmetlerine yeniden başlanacağı belirtildi. İlçe merkezlerindeki tüm okullarda da temizlik çalışması yapıldı, yüksek mahallelerdeki okullarda temizlik çalışmaları sürüyor.

ULAŞILAMAYAN MAHALLE KALMADI

Yol onarım, heyelan ve menfez temizliği çalışmalarının devam ettiği Araklı, Arsin, Yomra ve Sürmene ilçelerinde, ulaşılamayan mahalle kalmadı. Çökmeler nedeniyle yolu tamamen açılamayan bazı mahallelere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

KAYIP VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Sürmene'nin Aşağı Çavuşlu Mahallesi'nde sel sularına kapılmış olabileceği değerlendirilen ve kendisinden halen haber alınamayan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'i arama çalışmaları da Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Ekipler, evinin yakınındaki dere yatağı ve menfezde bulunamayan Demir'i denizde de arıyor. Arama çalışmalarına helikopter ve eğitimli köpeklerle destek sağlanıyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçelerde okulların eğitime hazır hale getirildiği vurgulanarak, "İlçelerimizde meydana gelen sel, heyelan ve su taşkınlarının ardından harekete geçen ekiplerimiz, büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerimizde hayat büyük oranda normale döndü, kalan aksaklıklar da en kısa sürede giderilecek. Bunun için ekiplerimiz, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla seferberlik halindeyiz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durum yaşadıklarında, Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin (TİKOM) Alo 153 hattından bizlere ulaşabilirler" denildi.