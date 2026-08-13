Sel suları piknikteki aileyi yuttu

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Dün saat 16.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış nedeniyle Zıva Deresi taşarken çevredeki yollar ve tarım arazileri sel sularıyla kaplandı. Aniden oluşan sel sırasında dere kenarında piknik yapan aileden baba Mehmet Kırca sulara kapıldı. Eşi Zekiye Kırca, kızları Burcu ve Burçin Kırca ise babalarını kurtarmak isterken sele kapılarak kayboldu. Baba ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Bölgeye 80 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. İlk olarak Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayın yaşandığı bölgeden 25 km uzakta Zıva deresinin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde ise Burçin Kırca'nın cansız bedeni bulundu. Anne Zekiye Kırca'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.