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Giriş Tarihi: 13.6.2022 17:01 Son Güncelleme: 13.6.2022 17:07

Selahattin Çelik'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Selahattin Çelik’in ölümüyle ilgili yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Ataşehir’de yabancı uyruklu mülteciler tarafından saldırıya uğrayarak kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin çarpmasıyla Selahattin Çelik’in hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık harekete geçti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de meydana gelen olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup tarafından saldırıya uğrayan Selahattin Çelik kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Ataşehir'de yabancı uyruklu mültecilerin çalıştığı iddia edilen kağıt depoları ateşe verilmişti.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler Ş.A. ve M.Ş. emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler, savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"GEÇİMİMİZİ KAĞIT TOPLAYARAK SAĞLIYORUZ"

Hakimlikte ifade veren 16 yaşındaki Afgan uyruklu Ş.A., "Afganistanlıyım.Yanımda ülkeme ait kimlik yoktur. Kimlik belgelerimin hepsi Afganistan'da kaldı. Türkiye'ye Pakistan, İran üzerinden kaçak yollarla 7-8 ay önce giriş yaptım. İsmini bilmediğim Türk bir şahsa para verdim. İstanbul Yenisahra'ya geldim. İstanbul'da çok Afgan vardır. Çekçek arabasıyla çöp topluyordum. Geçimimizi bu şekilde hurda, çöp toplayarak sağlıyorduk' şeklinde konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sorgusunun devamında, "Gece 1-2 gibi kağıtların toplandığı yer olan Ataşehir'e gittiğimde orada 3 Türk şahıs bizim kavga ettiğimizi düşünerek bana vurdu. Benim Ataşehir'e gitmemdeki amaç önce kağıtlar orada toplanıp, oradan Yenisahra'ya gidiyordu. Beni neden gözaltına alıp getirdiler anlayamadım. Ben kimseyle kavga etmedim, kimseyi kovalamadım. Trafik kazasının nasıl olduğunu da bilmiyorum. Olay saatinde olay yerinde değildim" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

"ÇARPMAMAYA ÇALIŞTIM AMA BAŞARAMADIM"

Şüpheli M.Ş. ise, "Gece 2 sıralarında Kadıköy Yenisahra Tuzcuoğlu sapağına gelmeden önce yaklaşık 100 km üzerinde seyir halindeydim. Yolun sol tarafından bariyerleri atlayarak 3 erkek şahsın aniden yola çıktığını fark ettim. Ya bir şeyden kaçıyorlardı ya da birilerini kovalıyorlardı. Yolda benim aracımın geldiğini fark edince paniklediler, sağa sola kaçışmaya başladılar. Ben çarpmamak için manevra yaptım. İki şahsa çarpmayı engelledim. Sola kırdığımda yoldaki erkek şahıslardan birisine çarpmayı engelleyemedim. Arabayı durdurdum. Sağlıkçı olduğum için kendisine müdahale ettim. 112 gelene kadar ilk müdahaleleri ve kalp masajını yaptım. Karakolda öğrendiğime göre, çarpmış olduğum şahıs Afgan şahıslarla kavga ediyormuş. Onların elinden kaçıyormuş. O sırada yola fırlamış. Olayda benim suçum, kusurum yoktur" dedi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Hakimlik, sorgusunun ardından şüpheli Ş.A.'nın kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verirken şüpheli M.Ş. hakkında ise 3 ay süreyle yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

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Selahattin Çelik'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı
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