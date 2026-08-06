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Giriş Tarihi: 6.08.2026 11:38

﻿Şelale gezisi facia ile bitti: 14 yaşındaki Ela Nur'un cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ailesiyle birlikte pikniğe giden 14 yaşındaki Ela Nur Çenge, dengesini kaybederek suya düştü. Kuvvetli akıntıya kapılan genç kızın 4 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
﻿Şelale gezisi facia ile bitti: 14 yaşındaki Ela Nur’un cansız bedenine ulaşıldı
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Ailesiyle birlikte Kapuzbaşı Şlalelerinin doğal güzelliklerini görmek için bölgeye gelen 14 yaşındaki Ela Nur Çenge, Güney Şelale mevkisinde dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan genç kız, kısa sürede gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda Ela Nur Çenge'nin cansız bedenine, suya düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zamantı Irmağı'nda ulaşıldı.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sudan çıkarılan Ela Nur Çenge'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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﻿Şelale gezisi facia ile bitti: 14 yaşındaki Ela Nur'un cansız bedenine ulaşıldı
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