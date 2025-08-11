Selami Yıldız Kaptan Köşkü’nde! Çalışmaları yerinde denetledi

Sahadaki çalışmalarına aralıksız devam eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih İlçesi'ne bağlı Balat'ta bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı, görevini başarıyla yürüten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Okyay, Deniz Limanı Şube Müdürü Adnan Ayhan ve birim personelleri karşıladı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz aracının Kaptan Köşkü'ne geçerek Deniz Limanı Şube Müdürü Adnan Ayhan'dan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Deniz Limanı Şube Müdürü Adnan Ayhan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a sualtı arama ve kurtarma faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Adnan Ayhan son atamalarda Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde yürüttüğü başarılı ve kararlılıkla yürüttüğü disiplinli mesaisinin ardından Deniz Limanı Şube Müdürü olarak atanmıştı.