Selami Yıldız’dan Gazze yürüyüşüne yerinde denetim

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, akşam saatlerinde "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla Fatih İlçesi Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi. İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek ve Fatih İlçe Emniyet Müdürü Osman Tınmazol İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler verdi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten ve vekaleten Turizm Şube Müdürü de olan Adnan Ayhan da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında denetimler esnasında hazır bulundu.