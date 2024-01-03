Selde 17 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 5 yıl 10 ay hapis cezası

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde, Ezine Çayı yanında bulunan Ölçer Apartmanı'nın çökmesi sonucu 17 kişi ölmüş, 3 kişi de kaybolmuştu. Felaketin ardından tutuklanan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan müteahhit Mehmet Özkan ile 4 sanık hakkında İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Özkan ile Ahmet Ersöz, Levent Mutlu, Salim Terzi ve Şadi Yıldırım'ı 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara uygulanan adli kontrol şartlarının da kaldırılması kararlaştırıldı. İHA