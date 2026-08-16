Selde kaybolan dayı-yeğen aranıyor

Giresun
Keşap'ta sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiyi bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kentte 13 Ağustos gecesi etkili olan kuvvetli yağış, özellikle Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesine seyir halindeki bir araç, derenin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 3 kişiden Ahmet Yılmaz kendi imkânlarıyla kurtulurken, öğretmen olan Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) kayboldu. Bölgeye AFAD
, AKUT
, JAK ve polis arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dere yatağı ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.