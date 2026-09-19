Selde mahsur kalan sürücü dehşet anlarını anlattı! “Ölümle burun buruna geldik”

"ÇOK KORKTUM"

Sürücü Veysel Us ise aracıyla karşıya geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapıldığını belirterek, "Arabamla karşıdan karşıya geçerken bir anda sele kapıldım. Yoldaki parkelerin altı oyulmuş. Geçerken araba oraya düştü. Panikledim. Araç köprüye doğru sürüklendi. Bizi gören bir komşumuz aracın arka camını kırdı. Önce dayımı çıkarttık, daha sonra ben çıktım. Ben de yengemi çıkarttım. O anda çok korktum" diye konuştu.