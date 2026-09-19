Selde mahsur kalan sürücü dehşet anlarını anlattı! “Ölümle burun buruna geldik”

Karakaya köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Sel suları, seyir halindeki bir aracı sürükleyerek köprü altında sıkıştırdı. Araçta bulunan vatandaşlar mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar yardım için bölgeye koştu. Araçtakileri kurtarmak için müdahalede bulunan vatandaşlar, otomobilin arka camını kırdı. Açılan camdan araçtan çıkarılan vatandaşlar, güvenli bölgeye ulaştırıldı.
"O ANDA AKLIMIZA SADECE İMAN VE KUR'AN GELDİ"
Araçta bulunan Hüseyin İdiş, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, "Doktordan gelirken sele kapıldık. Araç köprüye doğru kaydı ve köprünün altına sıkıştık. Daha sonra bir arkadaş geldi, aracın arka camını kırdı ve çıktık. O anda aklımıza sadece iman ve Kur'an geldi. Allah'ım beterinden esirgesin" dedi.
"ÇOK KORKTUM"
Sürücü Veysel Us ise aracıyla karşıya geçmeye çalıştığı sırada sel sularına kapıldığını belirterek, "Arabamla karşıdan karşıya geçerken bir anda sele kapıldım. Yoldaki parkelerin altı oyulmuş. Geçerken araba oraya düştü. Panikledim. Araç köprüye doğru sürüklendi. Bizi gören bir komşumuz aracın arka camını kırdı. Önce dayımı çıkarttık, daha sonra ben çıktım. Ben de yengemi çıkarttım. O anda çok korktum" diye konuştu.
KAYMAKAM ÇOŞKUN BÖLGEDE İNCELEME YAPTI
Öte yandan Ürgüp Kaymakamı Ömer Çoşkun, selin meydana geldiği Karakaya köyüne giderek bölgede incelemelerde bulundu. Kaymakam Çoşkun, DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı ve köylülerle birlikte selin etkili olduğu alanlarda inceleme yaptı.