Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmacısı Selen Görgüzel hayatı

Ekran yolculuğuna 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Zirvedeki Sesler adlı programın sunuculuğunu üstlenerek başlayan Görgüzel, ilerleyen yıllarda farklı kanallarda kendi hazırlayıp sunduğu projelerle televizyon dünyasında yer aldı. Oyunculuk kariyerinde ise Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar ve Kurtlar Vadisi gibi birçok popüler yapımda rol aldı. Geniş kitlelerce tanınmasını ise, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı Cevriye karakteri sağladı.