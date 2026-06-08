“Selfie" faciasında Yargıtay son noktayı koydu: Arkadaş kurşununa 11 yıl 8 ay hapis

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 25 Ağustos 2019'da yaşanan olayda, Ali Emir Bükülmezoğlu, arkadaşı Eray Taşdemir ve onun kuzeni Furkan Taşdemir film izlemek amacıyla bir araya geldi. Bir süre sonra Ali Emir Bükülmezoğlu, evde bulunan pompalı tüfekle öz çekim yapmak istedi. Furkan Taşdemir'in yerini söylemesi üzerine tüfeği getiren Ali Emir, silahı Furkan'a verdi. Furkan Taşdemir tüfeğin içindeki fişekleri boşaltarak silahı Ali Emir'e geri teslim etti. Bu sırada Ali Emir'in elindeki pompalı tüfeği alan Eray Taşdemir, koltukta duran fişekleri istedi. Arkadaşlarının ilk başta karşı çıkmasına rağmen ısrarını sürdüren Eray, koltuktaki bir fişeği aldı. Pompalı tüfeğe fişeği yerleştiren Eray Taşdemir'in elindeki silah, oynadığı sırada aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Ali Emir Bükülmezoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

"VEBALİNİ ÖMÜR BOYU TAŞIYACAĞIM"

Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan suça sürüklenen çocuk Eray Taşdemir, mahkemedeki savunmasında pişmanlığını dile getirdi. Taşdemir, "Ben tüfeğin içindeki fişekleri boşaltmak için elime aldım. Ali tüfeği elinden aldım diye bana kızdı, ben de 'otur geri vereceğim' dedim. İki fişeği çıkardım, üçüncüyü çıkartırken elimde patladı. Kuzenim bana 'Eray ne oldu, ne yaptın?' diye sordu. Ben olduğum yere yıkıldım. Vebalini ömür boyu üstümde taşıyacağım. Bu olaydan sonra psikolojik tedavi görüyorum, her yerde Ali'yi görüyorum." dedi. Yerel mahkeme, yargılama sonucunda sanık Eray Taşdemir'i 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF CEZAYI ARTTIRDI

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği cezayı kaldırarak hükmü tamamen değiştirdi. İstinaf dairesi, eylemin 'olası kastla nitelikli öldürme' suçunu oluşturduğuna hükmederek, sanık Eray Taşdemir'e 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: KARAR OY BİRLİĞİYLE ONANDI

İstinafın kararı sonrası dosya bu kez temyiz istemiyle Yargıtay'a taşındı. Sanık avukatları suç vasfının "taksir" olduğunu savunarak karara itiraz ederken müşteki aile avukatları ise cezanın daha da artırılmasını ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Davaya son noktayı koyan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, her iki tarafın da temyiz başvurularını reddetti. Sanığın yaşının küçük olmasını (suça sürüklenen çocuk) ve suç vasfını göz önünde bulunduran daire, istinaf mahkemesinin kararında bir isabetsizlik görmeyerek Eray Taşdemir'e verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Karar kesinleşti.