Selime’nin ölümüne neden olan sevgilisine 6 yıl istendi

Kaza, 12 Temmuz 2024'te ilçeye bağlı Yumrutepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mersin Silifke ilçesinde yaşayan Alper Hisar, sevgilisi Selime Balcı ile birlikte gezmek için hafif ticari araçla ilçeye geldi. Burada henüz bilinmeyen nedenle araç uçuruma yuvarlandı. 250 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki Selime Balcı hayatını kaybederken, Alper Hisar ise yaralı olarak kurtuldu.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılana Alper Hisar hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

'FREN İZİ YOK'

İddianamede kazayla ilgili şu bilgilere yer verildi: "Dosya içerisinde mevcut olay yeri inceleme raporunda; 6 metrelik tekerlek izinin görüldüğü, yolun toprak zemin olduğu, yolu kayganlaştıran bir unsur veya kaçınılması gereken bir çukur bulunmadığının görüldüğü, aracın yoldan çıktığı yer ile yere çarptığı ilk noktanın arasının 18 metre olduğu ve yaklaşık 45 derece eğimli arazi olduğu, aracın taklalar atarak bir ağaca takılı vaziyette durduğu, araç üzerinde yapılan incelemede hava yastıklarının açılmış, emniyet kemerlerinin koltuk arkalarından bağlanmış, el freninin de yarı çekili vaziyette olduğu hususlarının tespit edildiği, herhangi bir fren izi tespitine yer verilmediği belirtildi. Vites topuzunda ise hem Hisar'ın hem de Balcı'nın DNA'larına rastlanıldığı kaydedildi. Ayrıca Selime Balcı'dan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede göz içi sıvında etanol bulunduğu, Selime Balcı ve Alper Hisar'ın kanlarında ise Midazolam ilaç etken maddesinin bulunduğu da iddianamede yer aldı.

'ARABAYI SELİME KULLANIYORDU'

Şüpheli Alper Hisar ise ifadesinde aracı Selime'nin kullandığını ileri sürdü. Hisar, gezmek için Ermenek'e geldiklerini, Selime Balcı'nın geri dönmek istememesi üzerine tartıştıklarını, yol sapağında Selime Balcı'nın sigara içmek için araçtan indiğini, sonrasında direksiyona geçtiğini, Selime'nin alkollü olduğunu, izin vermek istemediğini ancak gidecekleri yere az kalması nedeniyle kabul ettiğini, Selime Balcı'nın manzara izlemek için aracın yönünü yol kenarına çevirdiğini bu sırada Selime'nin fren yerine gaza bastığını, kendisinin el frenini çektiğini ancak aracın uçurumdan yuvarlandığını, aracı kendisinin kullanmadığını söyledi.

KAMERALARDA SÜRÜCÜ ALPER ÇIKTI

Hisar'ın iddiası üzerine PTS kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde aracın olay günü 16:21:52 saatinde Ermenek-Mut yolu istikametinde görüntüsünün bulunduğu, yine aynı gün 16:23:53 Mut-Ermenek yolu istikametinde görüntüsünün bulunduğu, her iki görüntüde de aracı Alper Hisar'ın kullandığı, Selime Balcı'nın yolcu koltuğunda olduğu, KGYS kameralarında yapılan incelemede aracın 16:25:37 saatinde Kazancı kavşağından Ermenek merkezi istikametine doğru gittiği, 16:32:02 saatinde Hastane - Bucakkışla yolu istikametinde kamera görüntüsünün bulunduğu, 16:37:22 saatinde beyaz renkli bir aracın yamaçtan aşağı yuvarlandığının görüldüğü belirtildi.

KIZIM ARABA SÜRMEYİ BİLMEZ

Acılı anne Arife Balcı (57) ise yargılamanın sürdüğünü bu olayın basit bir kaza olmadığını ileri sürdü. Balcı, "Kızım araba sürmeyi bilmezdi. O nedenle onun kullanması mümkün değil. Benim kızımı o dağ başına neden götürdü? Dosyada birçok soru işareti var. Biz bunların ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Kızıma yazık ettiler. Ben kızımın hakkını arıyorum" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör