Selimiye Camii kapılarını açıyor

Mimar Sinan
'ın 'ustalık eserim' dediği Edirne Selimiye Camii'nde 4.5 yıl süren restorasyon tamamlandı. Her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii, ramazanda tüm bölümleriyle ibadete açılıyor. Restorasyon kapsamında ana kubbede güçlendirme ve enjeksiyon uygulamaları tamamlanırken, kubbenin kurşun kaplaması, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları yenilendi. Dört minarede güçlendirme işlemleri tamamlandı. Orijinaline uygun olarak dokunan halı serildi. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin zirve eserlerinden biri olan Selimiye'de bugüne kadarki en kapsamlı restorasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, "Ramazanın birinci gününde camimiz inşallah ibadete açılmış olacak" dedi.