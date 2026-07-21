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Giriş Tarihi: 21.07.2026

Selimiye Camii'ne ziyaretçi akını

Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Selimiye Camii’ne ziyaretçi akını
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'ne hediye ettiği Kur'an-ı Kerim, özel cam koruma bölmesinde sergilenmeye başlandı. Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" olarak nitelendirdiği Selimiye Camii'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan Kur'an-ı Kerim, cami içerisinde hazırlanan özel cam koruma bölmesine yerleştirildi. Edirne Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın armağan ettiği Kur'an-ı Kerim'in İl Müftüsü Burhan Çakır'ın gözetiminde özel koruma şartlarında muhafaza edileceği belirtilerek, bugünden itibaren vatandaşların ve ziyaretçilerin eserle buluşabileceği ifade edildi. Yaklaşık dört yıl süren kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camii'nde sergilenen Kur'an-ı Kerim'in, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor. İl Müftülüğü, manevi değeri yüksek olan nadide eserin özel koruma altında muhafaza edileceğini belirterek, Selimiye Camii'ni ziyaret eden herkesin Kur'an-ı Kerim'i görebileceğini duyurdu.

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#MİMAR SİNAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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Selimiye Camii'ne ziyaretçi akını
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