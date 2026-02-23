Selimiye’nin gölgesinde ramazan coşkusu

Edirne
'de, Mimar Sinan
'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin arka bölümünde kurulan Ramazan Sokağı, hem Edirnelilerin hem de şehre gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Ramazan Sokağı'nda tarihi siluetin gölgesinde kurulan stantlar ve Osmanlı mutfağından günümüze uzanan tatlar ziyaretçileri karşılıyor. Mis gibi kokan pideler, lokumlar, macun şekerleri ve yöresel ürünler stantlarda yerini alırken; Edirne'ye özgü badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi de en çok ilgi gören ürünler arasında bulunuyor. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği alanlarda ise ahşap oyma eserler, hat sanatı örnekleri ve geleneksel takılar dikkat çekiyor. Kurulan oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleri çocuklara ramazan heyecanını yaşatıyor.