Selin izleri siliniyor

Rize'de, bazı turizm tesislerinin ağır hasar aldığı, enerji, alt ve üstyapıda hasarların oluştuğu Çamlıhemşin ilçesinde sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Çökme sonucu ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder karayolu ve diğer yolların onarılması için çalışmalar sürüyor. Yaylaya ulaşımın kapanmasıyla 800 turist otellerde konaklamaya devam ediyor. Yolun tamirine, Rize Şehir Hastanesi'nin dolgusunda kullanılan C blok, deniz dolgusunda kullanılan X blok ve antifer bloklarla başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından da dere içlerine 'geçirgen tersip bendi', 'sel tırmığı' ve 'sel kapanı' gibi tedbirler alındı.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarıda bulunan AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri olmak üzere, toplam 2 bin 614 personel ve 984 araçla afete müdahale edildiğini açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmalarına da başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, selin yaşandığı ilçelerde incelemelerde bulundu. Afetin 3 noktada etkili olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Ardeşen ile Çamlıhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var.

Ayder ile Çamlıhemşin arasında özellikle tünel inşaatlarının olduğu yakın bölgelerde yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Uzak yayla yollarından ulaşım sağlanıyor ancak bu acil durumlar için kullanılıyor" dedi. Çamlıhemşin'e bağlı Dikkaya Köyü Koçdüzü Yaylası'nda yol açma çalışmalarında esnasında ise toprak kayması meydana geldi. Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çökerek kullanılamaz hale geldi. AFAD'ın uyarılarını dikkatle değerlendiren Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yağmur başlamadan önce çok sayıda konut ve işyerinin tahliyesinin talimatını verdi. Kolluk kuvvetlerinin hızlı çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliyeler, yaşanabilecek büyük bir faciayı önledi.