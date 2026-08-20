Selin hayattan kopardığı Muhammed Abdullah Hakkıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'da 13 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketi bir can daha aldı. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde sel sularına kapılan araçta bulunan 50 yaşındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni, lise öğrencisi Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağışın düştüğü bölgede ekipler, kayıpları bulmak için seferber oldu. AFAD, AKUT ve İHH ekiplerinin yanı sıra iş makinelerinin de katıldığı çalışmalarda, sel sularında kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Hurdaya dönen araçta dayı ve yeğene ulaşılamadı.

5 GÜN SONRA BALÇIKTAN ÇIKTI

Arama çalışmalarının 5'inci gününde acı haber geldi. Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, aracın bulunduğu noktanın yaklaşık 200 metre uzağında balçık içerisinde bulundu. Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Abdullah için Keşap ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Giresun Valisi Mustafa Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Koç, Muhammed'in babası Muhammet Hakkıoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hakkıoğlu'nun cenazesi, Ceylanpınar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Öte yandan Trabzon'da dün denizde bulunan erkek cesedinin, sel felaketinde kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olup olmadığı araştırılıyor. Kimlik tespit çalışmalarının ardından ailenin ikinci acısının da netleşmesi bekleniyor.