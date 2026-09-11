Semih Dizbay cinayet dosyası sil baştan: Karar bozuldu dava yeniden görülecek!

İzmir'de yaşayan Semih Dizbay, 24 Ekim 2006'da bayram günü bakkaldan ekmek almak için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine Dizbay için arama çalışması başlatıldı. 21 Ocak 2008 günü Bornova'da ormanlık alanda ceset bulundu. Cesedin Semih Dizbay'a ait olduğu saptandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Dizbay ile aynı semtte oturan ve cesedinin bulunduğu yere 760 metre uzaklıktaki at çiftliğinde çalışan Muharrem H. ve akrabası Hakan H. gözaltına alındı.