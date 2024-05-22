Semiha’yı uçurumdan ölüme kocası itmiş

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkiinde 24 Ocak 2024'te eşi Erdal Sözer (41) ile kayalıklar üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen Semiha Sözer, 20 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Sözer, eşi Semiha Sözer'in dengesini kaybederek düştüğünü ifade etmiş ancak çelişkili ifadeler vermişti.Jandarma tarafından serbest bırakılan Erdal Sözer olayın aydınlatılması için 15 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürütülen çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli durumlar ortaya çıktı. Bilirkişi heyetinin incelemelerin ardından Semiha Sözer'in itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı. Bunun üzerine Jandarma, Erdal Sözer'i gözaltına aldı. Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede 'Bir kişi nasıl itilir?', 'Bir kişi nasıl atılır?' şeklinde arama yapıldığı saptandı. Cani koca mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.