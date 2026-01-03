Sen ne güzel bir insansın

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Emine Baş'a (43), 9 yıl önce rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede böbreğinde taş olduğu söylendi. Bir böbreği alınan Baş, diğeri de zarar görmesine rağmen yıllarca tek böbreğiyle yaşamını sürdürdü. Baş'a, yaklaşık 4 ay önce omuz ve sırt ağrısı şikayetiyle gittiği Batman'daki hastanede bu kez de tek böbreğinin çok az çalıştığı ve nakil olması gerektiği söylendi.Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuran Baş'a, burada yapılan tetkikler sonucu böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine, Mardin'de henüz 16 yaşındayken mayına basarak sol bacağını kaybeden 48 yaşındaki eşi Halef Baş, karısına donör olmak istedi. Tetkiklerde dokuların uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine yaklaşık bir hafta önce Halef Baş'tan alınan böbrek eşi Emine Baş'a nakledildi.Emine Baş, "Eşim bana hayat verdi. Doktorlardan da Allah razı olsun, bize çok yardımcı oldular" dedi. Halef Baş ise 16 yaşındayken Dargeçit ilçesinin kırsal Suçatı Mahallesi'nde yürürken mayına bastığını ve sol bacağını kaybettiğini söyledi. Protez bacağıyla yaşamını sürdürdüğünü anlatan Baş, 23 yaşındayken evlendiğini yaklaşık 25 senedir mutlu bir evlilikleri olduğunu belirtti. Baş, "Eşimin diyalize girmesine vicdanım el vermedi. 'Uyarsa bir böbreğimi eşime vereceğim' dedim. O canımdır, ciğerimdir. O evin direği, çocuklarımın annesidir. Evi ayakta tutan eştir. Vicdanen rahatım. Hamdolsun nakil yapıldı, ben de iyiyim, eşim de iyi. Doktorlarımızdan, sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Yıllarca tek ayakla yaşadım, böbreksiz de yaşayabilirim ama eşim sağ olsun, onsuz yaşayamam" diye konuştu. Dicle Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Hastamızı diyalize girmekten kurtardık. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Şifayla taburcu edeceğiz" görüşünü dile getirdi.