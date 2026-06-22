Senegal’de albinolar podyuma çıktı

Senegal'in başkenti Dakar'da albinizmli bireylere yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek amacıyla açık havada bir defile düzenlendi. Etkinliği kendisi de albino olan ve Poune Fashion markasının kurucusu Diarra Diallo organize etti. Yerel tasarımcıların kıyafetlerini giyen albino mankenler büyük beğeni topladı. Üç yıldır podyuma çıkan mankenler topluma bakışın her geçen yol daha olumlu yönde değiştiğini söyledi. Dünyada her 17 bin kişiden birinde görülen albinizm Afrika'da çok daha yaygın ve insan dışı görülerek dışlanmalara neden oluyor. Ülkede 10 binden fazla albinonun yaşadığı tahmin ediliyor.