Senin hakkın ödenmez anne

Üniversiteden mezun olan Eyüp Ensar'ın annesi Fatma Ögel, görme engelli oğlunu lisans eğitimi boyunca "hiç yalnız bırakmadığı" için teşekkür belgesi verildi. Doğuştan yüzde 100 görme engelli olan 22 yaşındaki Eyüp Ensar Ögel, eğitim hayatı boyunca annesi Fatma Ögel'in desteğiyle okula devam etti. İstanbul Medipol Üniversitesi 2023- 2024 Mezuniyet Töreni'nde ise İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Ögel, diplomasını annesiyle aldı. Törende sahneye davet edilen anne Fatma Ögel'e, 4 yıl boyunca gösterdiği emeklerinden ötürü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan tarafından teşekkür belgesi verildi ve cübbe giydirildi.Adeta 'gölge öğretmen' olarak oğlunun derslerine yardımcı olan, her gün okula gidip gelmesine eşlik eden anne Fatma Ögel'e verilen teşekkür belgesinde, "Anneliğin anlamını hakkıyla yerine getiren sizlerin gösterdiği fedakârlık takdire şayandır. Bu vesileyle bir hakkı teslim etmek üzere şahsınızda tüm annelere ve sizlere teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Fatma Ögel, oğlunu doğduğu günden bugüne desteklediğini belirterek, "Bence ikinci üniversiteyi de okumalı, okumanın yaşı yok. Belki ben de başlayabilirim. Neden olmasın?" diye konuştu. Ögel, oğlunun diploma aldığı sırada kendisine de cübbe giydirildiği anlara değinerek, "Beni çok mutlu ettiler. Hâlâ şokunu atlatamadım. Arayanlar, tebrik edenler, ağlayanlar, 'Ay çok duygulandık' diyenler... Müthiş, hiç unutamayacağım bir gündü. Çok teşekkür ederim hepsine" dedi.Okulunu başarıyla tamamlayan Eyüp Ensar Ögel de kendisinin ve annesinin emeklerinin boşa gitmediği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ögel, "Annemin desteği olmasa eğitim hayatım daha zorlu geçecekti, bu konuda kendimi şanslı buluyorum, annemin hakkını ödeyemem" dedi. AA