Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan Alican ve Gamze Karakaya çiftinin çocukları 4,5 yaşındaki Göktuğ Karakaya'ya, geçen yıl ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi kondu. Göktuğ için başlatılan kampanyaya destek amacıyla tüm Muğla ortak bir canlı yayında buluştu. Bu yayında Bodrum'da inşaat firması olan Metin Hıldar 50 bin TL, 6 yaşındaki ikiz çocukları Can ve Deniz de kumbaralarındaki 5 bin TL'yi Göktuğ'a umut olarak bağışladı. İkizler, "Göktuğ seni seviyoruz, iyileşmeni istiyoruz. Seninle oyun oynamak istiyoruz" dedi. Canlı yayında, toplumun tüm kesimlerine destek çağrısı yapıldı. Kampanyanın yüzde 44'ü tamamlandı.