Haberler Yaşam Haberleri Senkronize Ne Demek? Telefonda Senkronizasyon Ne Demek, Ne İşe Yarar?
Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:21 Son Güncelleme: 14.4.2023 10:21

Senkronize Ne Demek? Telefonda Senkronizasyon Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Senkronize ne demek dendiğinde kelime Türkçe olmadığı ve gündelik yaşamda çok fazla kullanılmadığı için insanların kafasında bir soru işareti oluşması oldukça normal. Senkronize olmuş ne demek bilebilmek için öncelikli olarak senkronizasyon kelimesi hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ayrıca teknolojinin hayatımızın merkezine oturmasıyla birlikte cihazda senkronize etmek ne anlama gelir sorusu da zaman geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Senkronize Ne Demek? Telefonda Senkronizasyon Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Senkronize ne demek sorusu yaygınlaşan teknolojiyle birlikte gündelik dilde de çok yavaş bir şekilde bile olsa yer etmeye başlamıştır. Bunun temel sebebi teknolojik cihazlardaki senkronizasyon özelliği olarak görünmekte. Peki ya telefonda senkronizasyon ne demek? senkronizasyon kelimesi hakkında bilgi verilen bu içerikte kişileri senkronize etmek ne demek? sorusuna da değinerek okurların kafasındaki soru işaretlerine bir yanıt getirmeyi hedefledik.

Senkronize Ne Demek?

Senkronize kelimesi bugünlerde gündelik dilde de kullanılmaya başlayan yabancı ve güncel kelimelerden bir tanesidir. Bazı durumları daha kısa ifade etmek için yabancı dildeki anlamı ilk akla gelen ve kullanılan kelime olabiliyor. Senkronize de bu kelime türleri arasında en popüler olanlardan bir tanesidir. Senkronizenin sözlük anlamı "aynı zamanda olmak" ya da "aynı zamanda olmayan" olarak yorumlanabilmektedir.

Senkronize olmak yukarıda yazanlardan "aynı zamanda olmak" durumunu ifade ederken senkronize olmamak ya da olamamak "aynı zamanda olmayan" anlamını temsil etmektedir.

Senkronize Kelimesinin Kökeni

Senkronize kelimesinin kökeni Eski Yunancadan başlar ve Fransızca ile İngilizce dillerinde yeşermeye devam eder. Türkçede de bugün kullanılan kelimelerden bir tanesi haline gelmiştir. Esas olarak kelimenin Fransızcadan geldiğini iddia etmek dil bilimi açısından daha uygun olacaktır. Kelimenin tam anlamı "eşleme" demektir.

Senkronize Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Öğretim tekniklerine uygun şekilde yeni öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesi ve örneklerle açıklanması son derece önemli ve gereklidir. Senkronize kelimesinin anlamını yeni öğrenmiş olan okurlar için senkronize kelimesini örnek cümleler içerisinde ele almayı uygun bulduk.

  • Yeni işime anında uyum sağlayamadım. Senkronize olmakta bazı problemler yaşıyorum.
  • Telefonla ilgili her şeyden çok memnunum. Fakat cihazı nasıl eski cihazımla senkronize hale getireceğimi bilmiyorum.
  • Teknik direktör, futbolcularına top kendilerindeyken sahada nasıl senkronize şekilde hareket etmeleri gerektiğini beyaz tahta üzerinden detaylıca anlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan seçimi kazanırsa vurulmalı!
7'li koalisyondan kaos modeli: Bakanlara 'bakan' atama sistemi! Portakal 'kabine vadedilen' yeni isimleri açıkladı!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon göndermesi: Batı seçimler için talimat veriyor
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı
Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe play-off'a yükseldi! Euroleague'de nefes kesen gece...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'ye ittifak mesajı: Ne yaparsak beraber yapacağız...
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
FETÖ bağlantısı ortaya çıkan siber zorba Orkun Dülgeroğlu hakkında yeni gelişme
ARKADAŞINA GÖNDER
Senkronize Ne Demek? Telefonda Senkronizasyon Ne Demek, Ne İşe Yarar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA