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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Şenler'in mirası nice gönüllere ulaşacak

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Şenler’in mirası nice gönüllere ulaşacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı. Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını kaydeden Erdoğan, "Ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı, onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarla bu yolculuğu sürdürüyor.

Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyor, vefat yıldönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#EMİNE ERDOĞAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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Şenler'in mirası nice gönüllere ulaşacak
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