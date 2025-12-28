Şenlikte torpil faciası

Konya'da Şivlilik Şenliği'nden bir gün önce yapılan fener alayı kutlaması faciaya döndü. Konya'ya özgü olan ve Merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi'nde çocuklar, fener alayı eğlencesi sırasında 80 adet torpili kutunun içerisinde patlatmaya çalıştı. Fitilin kısa kalması üzerine torpiller aniden patlamaya başladı. Muhammed Selim Acar (13) ve arkadaşı Mehmet Talha Göbek (13) yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Mehmet Talha Göbek elinden yaralandı. Muhammed Selim Acar'ın ise parçalanan sağ eli ampute edilirken yüzünde de ciddi yaralanmaların olduğu öğrenildi. Torpili satan işyeri sahibi gözaltına alındı.