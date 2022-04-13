Şentop: Oruç bir cennet tebessümüdür

Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği 'Beyoğlu Sofrası' iftar proğramında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon şefleri, kanaat önderleri ve dini cemaat liderleri bir araya geldi. İftarda konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ramazan özel bir ay, özel bir zaman dilimi. Bizim kültürümüzde 11 ayın sultanı denilmiş. İnsani değerlerin güzel ahlakın, birlikte olmanın ve yardımlaşmanın öne çıktığı bir ay. İşte bu iftar sofralarında beraber olmak Ramazan ayına ait bir güzellik. Oruç bir cennet tebessümüdür. Cennete davetiye çıkarıp, cennetin kapılarını ararken tutulan her oruçta cehennemden giderek daha da uzaklaşılır" dedi.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Beyoğlu farklı inançların farklı kültürlerin, medeniyetlerin, yaşam tarzların tarih boyunca ev sahipliğini yapan bir bölge. Burada sadece yemeğimizi değil bu sofrada sevgimizi, dostluğumuzu, muhabbetimizi paylaşıyoruz. Bugün bu sofrada farklı inançlara mensup komşularımız var. Özellikle Hristiyan komşularımızın oruçlu olduklarını biliyoruz. Bu anlamda Hristiyan komşularımızın da oruçlarını Allah kabul etsin. Dileriz ki barış sevgi muhabbet dünyaya hakim olur."