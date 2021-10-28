Serap hemşireyi meslektaşları uğurladı

Sakarya
'daki Erenler Toplum Sağlığı Merkezi
'nde hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki Serap Yeşil
, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Serap hemşire, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Yeşil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
EŞİ DE SAĞLIK ÇALIŞANI
Serap hemşire için dün Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü
'nün yanı sıra Yeşil'in mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Bir sağlık çalışanıyla evli olan 2 çocuk annesi hemşirenin cenazesi, mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında defnedilmek üzere memleketi Düzce
'ye gönderildi. İHA