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Giriş Tarihi: 6.09.2026

Serbest kalan 4 denizcinin ifadesi ortaya çıktı: Gemi, 5 metre yakınımızdaydı bir anda kayboldu

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Serbest kalan 4 denizcinin ifadesi ortaya çıktı: Gemi, 5 metre yakınımızdaydı bir anda kayboldu
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen, gemi kazasına ilişkin "ALSU" isimli gemideki iki gemi kaptanının tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Kaza sonrası 'ALSU' isimli gemide görev yapan ve gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan 4 mürettebat, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı. İkinci Kaptan Barış Hazar, kaza anında istirahatte olduğunu belirterek, "Vurmanın etkisiyle yataktan kalktım. Üçüncü kaptanın bağırması üzerine hemen köprü üstüne koştum. Diğer geminin bizim gemiye ikinci kez çarptığını gördüm. Sancak alabanda manevrası yaparak uzaklaşmamızı sağladım. Kaptan Ahmet Erarslan'ın talimatıyla arama kurtarmaya başladık. Karşı gemiyle telsiz teması kurmaya çalıştık ancak cevap alamadık" dedi.

'5 METRE YAKINIMIZDAYDI'
İkinci Makinist Murat Gezgin, "Çarpmayla birlikte dışarı çıktığımda Tuğberk İmamoğlu gemisini 5 metre kadar yakınımızda, bize paralel konumda gördüm. Makine dairesinde hasar kontrolü yapıp tekrar güverteye çıktığımda ise gemi kaybolmuştu. El fenerleriyle denizi taramaya başladık" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TUĞBERK İMAMOĞLU

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Serbest kalan 4 denizcinin ifadesi ortaya çıktı: Gemi, 5 metre yakınımızdaydı bir anda kayboldu
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