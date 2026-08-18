‘Serbest kalırsa beni öldürür’

Adana'da 10 yıl önce boşandığı eşi Arif Tanrıkulu (56) tarafından 8 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe Katırcı (52) 1 ay süren tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Ayşe Katırcı, yoğun bakımda 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından genel cerrahi servisine alındı. Eski eşinin kefen gönderip "Sana mezar aldım" diyerek tehdit ettiği 3 çocuk annesi Katırcı, "Başka kadınların bunları yaşamasını istemiyorum. Şans eseri ölümden döndüm, ölmekten beter oldum. Şu an çektiğim acıları sizlere anlatamam. Sadece adalet istiyorum, bir kez daha adaletin benim için devreye girmesini istiyorum. Serbest kalırsa, yarım bıraktığı işi tamamlayıp beni öldürecek. Korkuyla yaşamak istemiyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör