Haberler Yaşam Haberleri Serdar Öktem cinayeti! Şüphelilerin saldırıdan 2 saat önce akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 9.10.2025 14:28

Serdar Öktem cinayeti! Şüphelilerin saldırıdan 2 saat önce akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisinin cinayetten iki saat önce bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Serdar Öktem cinayeti! Şüphelilerin saldırıdan 2 saat önce akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ortaya çıktı

Şişli'de Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Öktem, hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy'de ormanda bulundu. Saldırıya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

CİNAYETTEN 2 SAAT ÖNCE İKİ ŞÜPHELİ AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin saldırıdan 2 saat önce bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi. Alışveriş sırasında iki şüpheli marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serdar Öktem cinayeti! Şüphelilerin saldırıdan 2 saat önce akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz