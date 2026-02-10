Serebral palsili Merve rekorları altüst etti

Konya'da yaşayan Tansel ve Emsal Hallıoğlu çifti, henüz 2 yaşındayken küçük kızları Merve'nin hareketlerinden şüphelenerek doktora götürdü. Kontrollerde Merve'ye serebral palsi teşhisi konuldu. Anne, kızını rehabilitasyon merkezine götürdü. Merve burada fizik tedavinin yanı sıra sosyal beceri ve havuz terapisi de aldı. Kısa sürede tedaviye olumlu cevap veren Merve, yüzme branşında da kendisini geliştirdi. Spor sayesinde her geçen gün insanlarla olan iletişimi de gelişen Merve, Özel sporcular kategorisinde mücadele etti. Bugüne kadar 124 madalya kazanan Merve'nin en büyük hedefi ise milli takıma seçilebilmek. Merve, hayaline kavuşmayı dört gözle bekliyor.