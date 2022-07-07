Sergio Oliviera kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergio Oliviera mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Aslan ilk bombayı Sergio Oliviera ile patlatmak istiyor. Mutlu sona yaklaşan Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Sergio Oliviera kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular sürekli soruluyor. Uzun süredir Porto formasını terleten oyuncu için Galatasaray piyasa değerinin altında anlaşmaya yakın. Peki, Sergio Oliviera mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar!