Sergio Oliviera kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergio Oliviera mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Aslan ilk bombayı Sergio Oliviera ile patlatmak istiyor. Mutlu sona yaklaşan Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Sergio Oliviera kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular sürekli soruluyor. Uzun süredir Porto formasını terleten oyuncu için Galatasaray piyasa değerinin altında anlaşmaya yakın. Peki, Sergio Oliviera mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar!
2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Porto altyapısında başladı. 10 yaşında Porto altyapısına girdi. 2009 yılında 17 yaşındayken Porto'nun en genç forma giyen oyuncusu oldu. 3 defa Porto tarafından başka takımlara kiralanan oyuncu, daha sonra Paços Ferreira'ya transfer oldu.
Uzun süredir Porto formasını terleten Oliviera, geçtiğimi sezonun ikinci yarısını Roma'da geçirdi. Roma'ya kiralık giden Oliviera, sezon bitiminde Porto'ya geri döndü. Oyuncu 13 defa A milli takım formasını terletti.