Haberler Yaşam Haberleri Sergio Oliviera kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergio Oliviera mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:54

Sergio Oliviera kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergio Oliviera mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Sergio Oliviera kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergio Oliviera mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Galatasaray’ın transfer etmeye çok yaklaştığı söylenen ve transfer iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Sergio Oliviera kimdir, kaç yaşında gibi sorular sürekli soruluyor. Orta saha mevkiinde oynayan ve uzun süreli kariyerinde sürekli saygın bir isme sahip olan Sergio Oliviera hangi takımda oynuyor, nereli gibi sorular Yöneltiliyor. İşte Galatasaray’ın transfer etmeye çok yaklaştığı oyuncu hakkında detaylar!

Aslan ilk bombayı Sergio Oliviera ile patlatmak istiyor. Mutlu sona yaklaşan Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Sergio Oliviera kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular sürekli soruluyor. Uzun süredir Porto formasını terleten oyuncu için Galatasaray piyasa değerinin altında anlaşmaya yakın. Peki, Sergio Oliviera mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar!

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Porto altyapısında başladı. 10 yaşında Porto altyapısına girdi. 2009 yılında 17 yaşındayken Porto'nun en genç forma giyen oyuncusu oldu. 3 defa Porto tarafından başka takımlara kiralanan oyuncu, daha sonra Paços Ferreira'ya transfer oldu.

Uzun süredir Porto formasını terleten Oliviera, geçtiğimi sezonun ikinci yarısını Roma'da geçirdi. Roma'ya kiralık giden Oliviera, sezon bitiminde Porto'ya geri döndü. Oyuncu 13 defa A milli takım formasını terletti.

SERGIO OLIVIERA PİYASA DEĞERİ NE?

Sergio Oliviera'nın piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirlendi.

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SERGIO OLIVIERA MEVKİSİ NE?

Sergio Oliviera kariyerinde 197 defa merkez orta saha olarak görev aldı. İkinci mevkii olarak on numara pozisyonunda tercih edildi.

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Sergio Oliviera kimdir, kaç yaşında, nereli? Sergio Oliviera mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?
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