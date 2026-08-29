Serhat’ı hayattan koparan sürücüye ödül gibi ceza

Geçtiğimiz 13 Mart'ta Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 BJT 558 plakalı çöp kamyonunu kullanan Taner Baloğlu, iddiaya göre trafiğe kapalı alanda sahilde güvercinlere yem veren Serhat Aydoğdu'yu çarparak aracın altında bıraktı. Minik Serhat olay yerinde hayatını kaybetti.

Baloğlu tutuklandı ve hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Mudanya Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme, Taner Baloğlu'na "taksirle ölümü neden olma" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak daha önce hakaret, tehdit ve basit yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Baloğlu'nun cezası "iyi hâl" indirimiyle 3 yıl 9 aya düşürüldü ve tahliye edildi. Serhat'ın babası Önder Aydoğdu, "Adalete olan inancım bitti" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör